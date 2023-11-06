Bombus arılarıyla mavi örtülü seralarda domates verimi artırılıyor

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Biyosistem Mühendisliği Bölümünce hayata geçirilen çalışmayla, mavi renk naylonla örtülü seralarda bombus arıları kullanılarak üretilen domatesin veriminin arttırılması hedefleniyor.

Turizmin yanında tarım kenti de olan Antalya'da akademisyenler, ürünlerin kalite ve rekoltesini artıracak çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda, ALKÜ Biyosistem Mühendisliği Bölümü uzmanlarınca, bombus arılarının örtü altı tarıma etkileri üzerinde çalışma gerçekleştiriliyor.

"Bombus Arısı ve Mavi Renk Örtü Malzemesinin Domates Bitkisinin Gelişim Parametrelerine Etkileri" çalışması dolayısıyla üniversite yerleşkesinde, fotosenteze etkisinin diğer renklere göre daha iyi olması nedeniyle mavi örtülü 2 sera kuruldu. Domates fidelerinin dikildiği seralara bombus arıları salındı.

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atılgan Atılgan, AA muhabirine, seralarda verimi artırmaya yönelik bir faaliyet yürüttüklerini söyledi.

Bu çalışmada bombus arılarını kullandıklarını belirten Atılgan, "Mavi, kırmızı ve mor renklerin fotosenteze etkisinin diğer renklere göre daha iyi olmasının ürün veriminde artışa etkisi oluyor. Burada bombus arılarının da etkisini görmek istedik. Kırmızı rengi görmeyen bombus arılarla, mavi renkteki serada ektiğimiz domatesler üzerinden çalışma yapıyoruz. Bombus arılarının döllenmeyi daha da hızlandırarak verimi artırmasını bekliyoruz." dedi.

Tarımda verimlilik için çeşitli alternatifler olduğunu vurgulayan Atılgan, daha önceki renk çalışmasında seralardaki meyve kalitesi ve verimde artış gözlemlediklerini kaydetti.

İleride seralar rengarenk olabilir

Atılgan, domates üretiminde birim alandaki verimi en üst noktaya çıkarmak istediklerini anlattı.

Hollanda'nın Avrupa'nın en önemli tarım ülkelerinden biri olduğuna dikkati çeken Atılgan, bu ülkenin yüzölçümü küçük olmasına rağmen tarımda çok yüksek verim elde ettiğini hatırlattı.

Hollanda'nın üretimini incelediklerinde mor renkteki seraların içlerine led ışıklar yerleştirdiklerini gördüklerini aktaran Atılgan, şöyle devam etti:

"Hollanda tarımda teknolojinin nimetlerinden en üst düzeyde faydalanıyor. Led ışıkların maliyeti bizim seraları boyamamıza göre daha yüksek maliyetli. Özellikle sıcak bölgelerimizde üreticilerimiz seraları kireçle boyuyor. Daha doğrusu kireçle kaplıyor. Biz de bunu daha düşük maliyetle ve verimi daha yukarılara çekme adına maviye çevirdik. Bu tür çalışmaların ardından ileride belki seralarda farklı renklerde örtü malzemesi kullanılabilir."

Denemeler 3-4 ayda tamamlanacak

Prof. Atılgan, denemenin yaklaşık 3-4 aylık süreçte tamamlanacağı bilgisini vererek, projeyi bölgelerin iklimsel özelliklerine göre ele aldıklarını ifade etti.

Kesin bir yüzde vermenin zor olacağının altını çizen Atılgan, "Her şey üretimi etkileyebilir. Bu çalışmayla sera içindeki fotosentezi ve kullanılan bombus arılarıyla da döllendirmeyi hızlandırmak istedik. Verimi bir kat daha yukarılara çekmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Atılgan, proje konusunda üreticilere destek vermeye de hazır olduklarını vurgulayarak, önemli olanın birim alanda yüksek verim elde ederek ülke ekonomisine katma değer sağlamak olduğunu dile getirdi.