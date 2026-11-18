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RUSYA hava yolu şirketine ait yolcu uçağı, bomba ihbarının ardından iniş yaptığı Antalya Havalimanı'nda güvenli bölgeye alındı. 65 yolcu ve 4 mürettebatın tahliyesinin ardından uçakta arama başlatıldı.

Rusya hava yolu şirketi Azimuth Airlines'a ait, Mineralnye Vody'den Antalya'ya sefer yapan Sukhoi Superjet 100 tipi yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. 65 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu RA-89120 tescilli uçak, ihbarın ardından takibe alındı. Antalya Havalimanı'nda önlem alınırken, 5 numaralı apronda güvenli park yeri tahsis edildi. Antalya Havalimanı 2'nci pistine inişinin ardından güvenli bölgeye alınan uçaktaki yolcu ve mürettebat, tahliye edildi. Tahliye sonrası güvenlik ekipleri tarafından uçakta arama başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı