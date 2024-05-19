Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat verdi

Başıboş köpeklerin sebep olduğu yaralanma ve ölüm olayları son dönemde Türkiye gündeminden düşmezken, vatandaşlardan gelen şikayetlerin AK Parti'de yapılan sokak hayvanları zirvesinde de gündeme geldiği öğrenildi.

"ADIM ATIN, ŞİKAYETLER ALIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakan ve bürokratlardan sokak köpekleri hakkında bilgi aldığı ve kurmaylarına "Daha ne bekliyorsunuz, adım atın, çok şikayet alıyoruz" diye kızdığı öne sürüldü.

"MALİYETLER ÇOK YÜKSEK"

AK Parti'de yapılan sokak hayvanları zirvesinde sokak köpeklerinin aynı anda kısırlaştırılmasının mümkün olmadığı, bunun için yeterli barınak bulunmadığı aktarılırken, maliyetlerin çok yüksek olması sebebiyle sıkıntı yaşandığı belirtildi.

ÇALIŞMALAR AŞAMALI BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLECEK

Zirvede her ilde barınakların kapasitesine göre çalışmaların aşamalı sürdürülmesinin en doğru yol olduğu aktarılırken, etap etap kısırlaştırma ve aşılama yapılması, köpeklerin sahiplendirilmesi için belli bir süre verilmesi, bu sürenin sonunda sahiplendirilmeyen hayvanların uyutulması önerisinin gündeme geldiği öğrenildi.

3 ÜLKEDEKİ SİSTEM ESAS ALINACAK

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan'ın aktardığına göre çalışmalar sırasında dünya örneklerinin incelendiği, İngiltere, İtalya ve Portekiz'deki"Sahiplenilmeyen sokak hayvanlarının acısız bir şekilde uyutulması" sisteminin esas alınacağı iddia ediliyor.

İTALYA'DAKİ UYGULAMA NASIL?

İtalya, hayvanların sahipsiz kalmaması, kötü muamele görmemesi, kısırlaştırılması, yeniden sahiplendirilene kadar barınaklarda bakılması, hayvanların deneysel testlerde kullanılmasının yasaklanması ve sadece tedavi edilemeyenlerin uyutulması için 1991'de 9 maddeden oluşan 281 numaralı yasayı çıkardı. Bu yasa ve sonrasında yapılan ek düzenlemelerle, hayvanlara kötü muamelede bulunanlar, 3 aydan 18 aya kadar hapis cezası ya da 5 bin ile 30 bin euro arasında para cezasına çarptırılıyor.