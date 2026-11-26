Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Avustralya Meteoroloji Bürosu (BoM), El Nino hava olayının etkisini artırması nedeniyle ülkenin mevsim normallerinin üzerinde sıcak bir yaz mevsimi geçireceği tahmininde bulundu.

BoM'un yayımladığı uzun dönemli hava tahmini raporuna göre, aralık-şubat döneminde Avustralya'nın neredeyse tamamında hem gündüz hem de gece sıcaklıklarının ortalamanın üzerinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Avustralya'nın güney ve güneydoğu kıyılarında deniz yüzeyi sıcaklıklarının ortalamanın 3 santigrat derece üzerine çıktığı kaydedilen raporda, ısınan okyanusların atmosfere ek nem ve enerji vererek fırtınaları, tropikal kasırgaları ve şiddetli yağışları artırabileceği vurgulandı.

Raporda Batı Avustralya'nın kuzeyi ile Kuzey Bölgesi'nin büyük kısmında ve Tazmanya dahil güneydoğunun bazı kesimlerinde ortalamanın altında yağış beklenirken, Queensland'in güneyi ile Yeni Güney Galler'in kuzeydoğusunun ise mevsim normallerinin üzerinde yağış alacağına işaret edildi.

BoM, yağışlı mevsim süresince ülkenin kuzeyinde şiddetli gök gürültülü fırtınalar, tropikal kasırgalar, sağanak ve sel riskinin de devam ettiği uyarısında bulundu.

Ayrıca, küresel ortalama deniz yüzeyi sıcaklıklarının rekor seviyelerde seyrettiği belirtilen raporda, Ekim 2026'daki küresel ortalama sıcaklığın 1961-1990 döneminin 1,05 santigrat derece üzerine çıkarak kayıtlardaki en sıcak ekim ayı olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA