Bolvadin'den kısa kısa
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
R.A, idaresindeki 42 GU 184 plakalı panel yüklü tır, Bolvadin -Emirdağ kara yolu Akcan Parkı Kavşağında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla, Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan tır sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.
Öte yandan kaza nedeniyle trafikte bir süre aksama yaşandığı öğrenildi.
Bolvadin'de kepek yüklü tır devrildi
Bolvadin'de tarlaya devrilen tırda hasar oluştu.
Ü.Y, idaresindeki 01 AOL 182 plakalı kepek yüklü tır, Bolvadin - Çay kara yolunda devrildi.
Kazada, araçta hasar meydana geldi.