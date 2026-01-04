Haberler

Afyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen kazada tır ile otomobil çarpıştı. Kazada toplam 7 kişi yaralanırken, 3'ünün durumu ağır. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 27 YU 355 plakalı tır ile 03 AFK 776 plakalı otomobil, Bolvadin-Çobanlar kavşağında çarpıştı.

Kazada her iki araç sürücüsü ile otomobildeki 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
Maduro'yu taşıyan uçak New York'ta

Maduro'yu taşıyan uçak ABD'ye indi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maduro ve eşi gece yarısı uyurken yatak odalarından sürüklenerek çıkarıldı

Gece yarısı uyurken yatak odalarından sürüklenerek çıkarıldılar
Maduro'nun mal varlığı ortaya çıktı! İşte geride bıraktıkları

Maduro'nun mal varlığı ortaya çıktı! İşte geride bıraktıkları
Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı

Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı
ABD Başkanı Donald Trump: Dönüşüm sürecinde Venezuela'yı biz yöneteceğiz

Venezuela'da yönetime kim geçecek? Trump'tan açıklama geldi
Maduro ve eşi gece yarısı uyurken yatak odalarından sürüklenerek çıkarıldı

Gece yarısı uyurken yatak odalarından sürüklenerek çıkarıldılar
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: Baba ile oğlu öldü, anne ağır yaralı

Kahreden kazada bir aile paramparça oldu
Venezuela'ya operasyon öncesi Pentagon çevresinde pizza siparişleri artmış

Saldırı öncesi Pentagon çevresinde o siparişler tavan yapmış