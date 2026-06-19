Bolvadin'de sağanak ve dolu sonrası hasar tespit çalışması başlatıldı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesinde etkili olan sağanak ve dolu, cadde ve sokaklarda su birikintilerine, iki evde su baskınına ve bazı ekili arazilerde hasara yol açtı. Hasar tespit çalışmaları başlatıldı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Özburun beldesinde dün etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini doluya bıraktı.
Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, iki evde su baskını yaşandı.
Beldedeki bazı ekili hububat arazilerinin zarar gördüğü bildirildi.
Özburun Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz