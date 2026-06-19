Haberler

Bolvadin'de sağanak ve dolu sonrası hasar tespit çalışması başlatıldı

Bolvadin'de sağanak ve dolu sonrası hasar tespit çalışması başlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesinde etkili olan sağanak ve dolu, cadde ve sokaklarda su birikintilerine, iki evde su baskınına ve bazı ekili arazilerde hasara yol açtı. Hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Özburun beldesinde dün etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini doluya bıraktı.

Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, iki evde su baskını yaşandı.

Beldedeki bazı ekili hububat arazilerinin zarar gördüğü bildirildi.

Özburun Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal'dan ilk sözler: Kafama sıkacaklardı

Kaçırılan İBB yöneticisinden ilk sözler: Kafama sıkacaklardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20 gün önce evlenmişlerdi! Ünlü şarkıcı ilk çocuğuna hamile

20 gün önce evlenmişlerdi! Balayında çocuk müjdesi geldi

Acun Ilıcalı'nın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı

Acun'un kolundaki saatin fiyatını duyan kulaklarına inanamadı
Finale damga vuran anlar! Ramazan'ın eşi kıskançlık krizine girdi

Finale damga vuran anlar! Ramazan'ın eşi kıskançlık krizine girdi
Gül, Babacan, Davutoğlu, Erbakan ve Arıkan aynı karede

Türkiye bu fotoğrafı konuşuyor
İsmail Kartal'ın ilk kararı ortaya çıktı! Yıldız isim geri dönüyor

İsmail Kartal'ın ilk kararı ortaya çıktı! Yıldız isim geri dönüyor
Meclis'te benzeri görülmemiş skandal! Tam 76 sahte oy pusulası kullanıldı

Meclis'te benzeri görülmemiş skandal! "Utanç gecesi" diyerek paylaştı
Erkek arkadaşı arabada saklandı, genç kız yılanı çıplak elle taşıdı

Erkek arkadaşı arabada saklandı, genç kız çıplak elle müdahale etti