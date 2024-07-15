Bolu Yeniçağa'da Hafızlık İcazet Töreni Gerçekleştirildi

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde hafızlık icazet töreni gerçekleştirildi.

Yeniçağa Kız Kur'an Kursu'nda eğitim gören öğrenciler için hafızlık icazet töreni yapıldı.

Törene, İl Müftüsü Hüseyin Demirbaş, Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, il müftü yardımcıları, imamlar ve vatandaşlar katıldı.

Törende 24 öğrenci arasında hafız olan Esma Süzer ve Rumeysa Dinç'e protokol üyeleri tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.

Seyir halindeki otomobil yandı

Sandallar Mahallesi'nde Adem D'ye ait 14 ABB 519 plakalı otomobilin motor kısmında seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederek söndürdü.

Motor kısmı yanan otomobilde maddi hasar oluştu.