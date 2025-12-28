Haberler

Bolu Yedigöller Milli Parkı yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Güncelleme:
Bolu'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Yedigöller Milli Parkı yolu trafiğe kapatıldı. Kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı ve sürücüler uyarıldı.

Bolu Yedigöller Milli Parkı yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Kentte 3 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından doğal güzellikleriyle ünlü milli parkın bulunduğu bölgede kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Bolu–Yedigöller Milli Parkı yolu ulaşıma kapatıldı.

Bölgeye ulaşımın Mengen ilçesi üzerinden sağlanıyor.

Yetkililer, sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
