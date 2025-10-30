Haberler

Bolu Yangın Davasında Avukat Gültekin: "Türk Adaletinin Yüz Akı Bir Karar Olmalı"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili davada, sekiz yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, mahkeme sürecinin adil bir şekilde sonuçlanmasını talep etti. Verilecek kararın yalnızca aileleri değil, Türk adaletini de temsil etmesi gerektiğini vurguladı.

(BOLU) - Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin davada, esas hakkındaki savunmalar sürerken; yangında sekiz yakınını yitiren avukat Yüksel Gültekin, "Verilecek karar yalnızca bize yönelik bir karar olmamalı. Verilecek karar Türk adaletine, hatta Türk adaletinin yüz akı bir karar olmalı" dedi.

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasına ilişkin, 20'si tutuklu toplam 32 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasının üçüncü celsesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle verilen bir günlük aranın ardından Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyor. Duruşma, esas hakkındaki mütalaaya karşı sanıkların savunmalarıyla sürüyor. Yangında ailesini kaybeden Yüksel Gültekin, duruşma öncesinde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Gültekin, yarın açıklanması beklenen kararın sürecin sonu olmayacağını, istinaf ve Yargıtay aşamalarıyla davanın uzun bir yargı süreci olacağını belirtti. Gültekin, "Biz netice itibarıyla, verilecek kararın kamuoyunun vicdanını tatmin etmesini, biz ailelerin yüreğindeki kanayan yarayı kısmen dindirmesini ama en önemlisi de dünyadaki 6. büyük yangın olan, 78 can kaybına sebep olan bu olay karşısında emsal bir karar bekliyoruz. Verilecek karar yalnızca bize yönelik bir karar olmamalı. Verilecek karar Türk adaletine, hatta Türk adaletinin yüz akı bir karar olmalı" diye konuştu.

"Biz bu mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız"

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili soruşturma sürecine de dikkat çeken Gültekin, Danıştay'ın bazı bakanlık personeli hakkında soruşturma izni vermesine rağmen bu kişilerin görevlerinden el çektirilmediğini ve haklarında herhangi bir adli işlem yapılmadığını belirtti. Gültekin, "78 can sahibinin ailesi, evlatlarımızın, kardeşlerimizin kanını yerde koymamaya ve buradan örnek ve adil bir karar çıkmasına; irili ufaklı, bu olayda kusuru olan herkesin kusuru nispetinde ceza görünceye kadar biz bu mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Gültekin, Bolu'da "Adalet yerini bulsun, bırakın koparsa kıyamet kopsun" ifadelerinin yer aldığı afişler astıklarını da belirterek, "Esasında kıyamet ne zaman kopar? Adalet yerini bulmazsa kopar. Çünkü devletin temeli adalet. Biz adalet peşindeyiz. Bu adaletin mutlaka yerini bulmasını arzu ediyoruz ve bununla ilgili çabamızı sürdürüyoruz" dedi.

Gültekin, açıklamasının sonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile dönemin valileri hakkında yürütülen idari ve adli süreçlerin hızla tamamlanmasını talep etti. Mahkeme heyetinin bugüne kadarki tutumunu "sabırlı" bulduğunu belirten Gültekin, "İnşallah adil bir karar çıkar" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Trafikte akrobatik hareketler yapanlar yandı! Cezası artırılıyor

Trafikte bunu yapanlar yandı! Cezası artırılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmralı heyeti arasında Terörsüz Türkiye zirvesi

Beştepe'de Türkiye'nin kilitlendiği zirve! İşte ilk kareler
Almanya Başbakanı Merz: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz

Almanya Başbakanı'ndan Erdoğan'a AB teklifi! Fikrini açık açık söyledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis skandalında deprem etkisi yaratacak iddia: Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış

Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış
Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş

Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş
Kilisenin duvarları arasından çıktı, tarihçileri dahi şaşırttı

Kilisenin duvarları arasından çıktı, tarihçileri dahi şaşırttı
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
Bahis skandalında deprem etkisi yaratacak iddia: Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış

Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış
MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı

MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı
'Çatlı' filminin çekimleri Budapeşte'de başladı! İşte setten ilk kareler

Merakla beklenen filmin çekimleri başladı! İşte setten ilk kareler
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
İsrail'de on binlerce Haredi sokaklara döküldü: Zorunlu askerliği istemiyoruz

İsrail'de on binler sokaklara döküldü! Hepsinin tek bir isteği var
Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı

Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
Çocuğa şiddet kamerada! Görüntüleri izleyen aile emniyete koştu

Yer: Adana! Çocuğun ailesi görüntüleri izleyince emniyete koştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futboldaki bahis skandalına ilk yorum: Devlet eli kolu bağlı durmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futboldaki bahis skandalına ilk yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.