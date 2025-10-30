Bolu Yangın Davasında Avukat Gültekin: "Türk Adaletinin Yüz Akı Bir Karar Olmalı"

(BOLU) - Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin davada, esas hakkındaki savunmalar sürerken; yangında sekiz yakınını yitiren avukat Yüksel Gültekin, "Verilecek karar yalnızca bize yönelik bir karar olmamalı. Verilecek karar Türk adaletine, hatta Türk adaletinin yüz akı bir karar olmalı" dedi.

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasına ilişkin, 20'si tutuklu toplam 32 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasının üçüncü celsesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle verilen bir günlük aranın ardından Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyor. Duruşma, esas hakkındaki mütalaaya karşı sanıkların savunmalarıyla sürüyor. Yangında ailesini kaybeden Yüksel Gültekin, duruşma öncesinde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Gültekin, yarın açıklanması beklenen kararın sürecin sonu olmayacağını, istinaf ve Yargıtay aşamalarıyla davanın uzun bir yargı süreci olacağını belirtti. Gültekin, "Biz netice itibarıyla, verilecek kararın kamuoyunun vicdanını tatmin etmesini, biz ailelerin yüreğindeki kanayan yarayı kısmen dindirmesini ama en önemlisi de dünyadaki 6. büyük yangın olan, 78 can kaybına sebep olan bu olay karşısında emsal bir karar bekliyoruz. Verilecek karar yalnızca bize yönelik bir karar olmamalı. Verilecek karar Türk adaletine, hatta Türk adaletinin yüz akı bir karar olmalı" diye konuştu.

"Biz bu mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız"

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili soruşturma sürecine de dikkat çeken Gültekin, Danıştay'ın bazı bakanlık personeli hakkında soruşturma izni vermesine rağmen bu kişilerin görevlerinden el çektirilmediğini ve haklarında herhangi bir adli işlem yapılmadığını belirtti. Gültekin, "78 can sahibinin ailesi, evlatlarımızın, kardeşlerimizin kanını yerde koymamaya ve buradan örnek ve adil bir karar çıkmasına; irili ufaklı, bu olayda kusuru olan herkesin kusuru nispetinde ceza görünceye kadar biz bu mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Gültekin, Bolu'da "Adalet yerini bulsun, bırakın koparsa kıyamet kopsun" ifadelerinin yer aldığı afişler astıklarını da belirterek, "Esasında kıyamet ne zaman kopar? Adalet yerini bulmazsa kopar. Çünkü devletin temeli adalet. Biz adalet peşindeyiz. Bu adaletin mutlaka yerini bulmasını arzu ediyoruz ve bununla ilgili çabamızı sürdürüyoruz" dedi.

Gültekin, açıklamasının sonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile dönemin valileri hakkında yürütülen idari ve adli süreçlerin hızla tamamlanmasını talep etti. Mahkeme heyetinin bugüne kadarki tutumunu "sabırlı" bulduğunu belirten Gültekin, "İnşallah adil bir karar çıkar" diyerek sözlerini tamamladı.