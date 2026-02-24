Haberler

Bolu için kuvvetli kar uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bolu ve kuzey bölgelerinde bu gece itibarıyla kuvvetli kar yağışı beklendiğini açıkladı ve ulaşım aksaklıklarına karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün gece saatlerinden itibaren Bolu ve kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli (5-20 santimetre) kar yağışı beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, ulaşımda aksama, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Zafer Göder
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
