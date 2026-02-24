Bolu için kuvvetli kar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bolu ve kuzey bölgelerinde bu gece itibarıyla kuvvetli kar yağışı beklendiğini açıkladı ve ulaşım aksaklıklarına karşı uyarıda bulundu.
Bolu ve kuzey kesimleri için kuvvetli kar uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün gece saatlerinden itibaren Bolu ve kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli (5-20 santimetre) kar yağışı beklendiği kaydedildi.
Açıklamada, ulaşımda aksama, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.
Kaynak: AA / Zafer Göder