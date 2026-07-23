Haberler

Bolu Valisi Aydın, kentte devam eden yatırımları inceledi

Bolu Valisi Aydın, kentte devam eden yatırımları inceledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, devam eden hastane inşaatları, aile sağlığı merkezleri ve Küçük Kaplıca Tesisleri'ndeki bakım onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, kentte yapımı devam eden sağlık yatırımları ile Küçük Kaplıca Tesisleri'nde yürütülen bakım ve onarım çalışmalarını inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Aydın, devlet yatırımları kapsamında yapımı süren Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi 150 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Ek Hizmet Binası, 250 Yataklı Bolu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ile Bahçelievler Aile Sağlığı Merkezi inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Aydın, ayrıca hayırsever avukat Yüksel Gültekin tarafından yaptırılan Eczacı Rümeysa Gültekin Hemodiyaliz Merkezi ile Zehra Sena Gültekin Aile Sağlığı Merkezi projelerini de gezdi.

Bolu İl Özel İdaresi tarafından Küçük Kaplıca Tesisleri'nde sürdürülen bakım ve onarım çalışmalarını da inceleyen Aydın, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Aydın, vatandaşlara daha nitelikli sağlık ve sosyal yaşam hizmetleri sunulması amacıyla hayata geçirilen yatırımlar ile yenileme çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda sürdürüldüğünü bildirdi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz
Emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarih belli oldu

Milyonları ilgilendiriyor! Maaş farklarının yatacağı tarih belli oldu
Gözaltındaki Ezel Akay'ın evinden şok görüntüler! Kenevir tarlasına çevirmiş

Ezel Akay'ın evinden inanılmaz görüntüler! Gören küçük dilini yuttu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi

Dünya Kupası finalinde Acun'un eşine tribünlerden büyük tepki
Ünlü isimden hamile kalıp çocuk doğuran kadına büyük şok: Benden değil

Ünlü isimle birlikte oldu, doğurduğu bebekle ortada kaldı
Yeni ehliyet düzenlemesi resmen kabul edildi! Bunları yapanın sürücü belgesi iptal edilecek

Yeni düzenleme resmen kabul edildi! Ehliyetler hemen iptal edilecek
Akılalmaz görüntü! Yaklaşınca gerçeği fark etti ama çaresiz bekleyiş acı sonla bitti

Akılalmaz görüntü! Dakikalar süren çaresiz bekleyiş acı sonla bitti
Dünya Kupası Galatasaray'a yaradı

Dünya Kupası Galatasaray'a yaradı! Kasa doldu
Mayosundan silahını çıkarıp tetiğe bastı! Plaj çığlık sesleriyle inledi

Bunu kimse beklemiyordu! Denizden çıkıp mayosundaki silaha sarıldı
Tatile giden Burcu öğretmenin evini çaldılar

Burcu öğretmen yıkıldı! Tatile gitti, döndüğünde evi yerinde yoktu