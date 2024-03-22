Bolu Valisi Erkan Kılıç, Yaşlılara Saygı Haftası'nda huzurevi sakinleriyle iftarda buluştu

Bolu Valisi Erkan Kılıç, "Yaşlılara Saygı Haftası" dolayısıyla huzurevi sakinleriyle iftarda bir araya geldi.

İzzet Baysal Çakmaklar Huzurevi'nde düzenlenen programa katılan Vali Kılıç, huzurevi sakinlerinin ramazan ayını ve Yaşlılara Saygı Haftası'nı kutladı.

İftar yemeğinin ardından Vali Kılıç ve huzurevi sakinleri, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında pasta kesti.

Vali Kılıç, huzurevi sakinlerine sağlıklı ve uzun ömürler dileyerek, "İnancımızda ve kültürümüzde büyüklerin gönüllerinin hoş tutulması, hayır dualarının alınması ve onlara hürmet edilmesi esastır. Başımızın tacı olan siz değerli büyüklerimizle sık sık bir araya gelerek, ihtiyaçlarınızın karşılanması için elimizden gelen gayreti ve desteği göstermeye devam edeceğiz. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin inşallah." ifadelerini kullandı.