Bolu Valisi Erkan Kılıç, oy kullanmak için sandık başına gitti

Bolu Valisi Erkan Kılıç, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Eşi Ayşe Elif Kılıç ile oyunu vereceği 50. Yıl İzzet Baysal Ortaokulu'na gelen Vali Kılıç, vatandaşlarla sohbet etti.

Oyunu "1050" numaralı sandıkta kullanan Kılıç, çıkışta yaptığı açıklamada, vatandaşlık görevlerini yerine getirdiklerini belirterek, seçimlerin kentte huzur içerisinde geçtiğini söyledi.

Şu ana kadar kendilerine intikal eden problemin olmadığını aktaran Kılıç, siyasi partilerin demokratik ortamda çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, seçimlerin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.