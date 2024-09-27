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Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Şehit ve Gazi Ailelerini Ziyaret Etti

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Şehit ve Gazi Ailelerini Ziyaret Etti
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Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, göreve başladıktan sonra şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti. İlk olarak şehit yüzbaşı Burak Bilen'in ailesi ile gazi Kasım Uzun ve ailesini ziyaret eden Aydın, ardından Bahçelievler İzzet Baysal Polis Merkezi ve Çaydurt Jandarma Karakolunu ziyaret ederek personele kolaylıklar diledi.

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, şehit ve gazi aileleri ile polis ve jandarma personelini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Bolu Valiliğine atanan ve dün görevine başlayan Aydın, bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Aydın, ilk olarak, şehit yüzbaşı Burak Bilen'in ailesi ile gazi Kasım Uzun ve ailesine ziyarette bulundu.

Ailelerle sohbet eden Aydın, daha sonra Bahçelievler İzzet Baysal Polis Merkezi Amirliği ile Çaydurt Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.

Vali Aydın, personele görevlerinde kolaylıklar diledi.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel

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