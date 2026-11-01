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Bolu Oğulduruk'ta halsiz bulunan tilki tedavi sonrası doğaya bırakıldı

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Bolu Oğulduruk'ta halsiz bulunan tilki tedavi sonrası doğaya bırakıldı
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Bolu'nun merkez ilçesine bağlı Oğulduruk köyünde halsiz ve yaralı bulunan tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince tedaviye alındı. Sağlığına kavuşan tilki, görevlilerce doğal ortamına bırakıldı.

Bolu'da halsiz ve yaralı halde bulunan tilki, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Merkez ilçeye bağlı Oğulduruk köyü mevkisinde yaralı ve halsiz halde bir tilki bulunduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye giden ekipler, tilkiyi alarak müdürlüğe götürdü. Tedavi ve bakımının ardından sağlığına kavuşan tilki, görevliler tarafından doğal ortamına bırakıldı.

Kaynak: AA
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