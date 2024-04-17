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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangın 2 samanlık ile ahır ve traktörde hasara yol açtı

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangın, 2 samanlık ile ahır ve traktörde hasara yol açtı. Yıldırım Beyazıd Mahallesi Sakallı Küme Evleri mevkisindeki bir samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi. Ekipler, bitişikteki samanlık ve ahıra da sıçrayan yangını söndürdü. Yangında, 2 samanlık ile ahır ve traktör zarar gördü.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangın, 2 samanlık ile ahır ve traktörde hasara yol açtı.

Yıldırım Beyazıd Mahallesi Sakallı Küme Evleri mevkisindeki bir samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

Ekipler, bitişikteki samanlık ve ahıra da sıçrayan yangını söndürdü.

Yangında, 2 samanlık ile ahır ve traktör zarar gördü.

Kaynak: AA / Güncel

Orman İşletme Müdürlüğü Mudurnu İtfaiye Bolu Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

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