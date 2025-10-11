Haberler

Bolu'nun Mengeni'nde Kar Yağışı Yaylaları Beyaz Örtüyle Kapladı

Bolu'nun Mengen ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, yaylaları beyaz bir örtüyle kapladı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Çukur yaylasında kar yağışı yoğunlaştı.

BOLU'nun Mengen ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

Bolu'da aralıklarla yağmur yağışının ardından hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlere kar yağdı. Mengen ilçesine bağlı Çukur yaylasında akşam saatlerinde kar yağışı yoğunlaştı. Kar yağışı ile kısa sürede yüksek kesimlerdeki yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
