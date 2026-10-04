Bolu Mudurnu'da samanlık yangını Taşkesti Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü

Bolu Mudurnu'da samanlık yangını Taşkesti Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde, Arpaseki Mahallesi'ndeki samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Taşkesti Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi; alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.
Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde samanlıkta yangın söndürüldü.
Arpaseki Mahallesi'ndeki samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Taşkesti Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevler, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: AA