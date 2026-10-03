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Bolu Mudurnu'da rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan anız yangını söndürüldü

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Bolu Mudurnu'da rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan anız yangını söndürüldü
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Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Yazılar köyü mevkiinde öğle saatlerinde çıkan anız yangınında alevler rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. İtfaiye ve orman işletme ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde çıkan anız yangınında alevler ormana sıçradı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yazılar köyü mevkiinde öğle saatlerinde çıkan anız yangınında alevler, rüzgarın etkisiyle yakında bulunan ormana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman işletme müdürlüğünden ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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