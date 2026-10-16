Haberler

Bolu Mudurnu'da hafif ticari araç tıra çarptı, sürücü yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, Bolu-Nallıhan kara yolunda hafif ticari aracın önünde ilerleyen tıra çarpması sonucu sürücü yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken, hafif yaralanan sürücü Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Bolu- Nallıhan kara yolunda seyreden U.Y. idaresindeki 35 BDH 910 plakalı hafif ticari araç, Dolayüz köyü mevkisinde önünde ilerleyen B.K. yönetimindeki 06 GAD 867 plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan U.Y. kaza yerine gelen sağlık görevlilerince Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
Galatasaray'dan Richarlison bombası! Tottenham ile pazarlık başladı

Ve bomba patlıyor! Galatasaray'dan çılgın hamle
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıl sonu için beklentiler değişti! Enflasyon ve dolarda son tahmin

Yıl sonu için beklentiler değişti! Enflasyon ve dolarda son tahmin
Şarkıcı Soner Olgun hayatını kaybetti

Ünlü sanatçıdan acı haber
Murat Ağırel neden gözaltına alındı? İşte soruşturmanın perde arkası

Murat Ağırel neden gözaltına alındı? İşte soruşturmanın perde arkası
33 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu! Banka hesabı ve GSM hattı toplayıp para nakletmişler

Siber polisinden ortak çalışma! Parayı böyle nakletmişler
Fenerbahçe'de ortalığı karıştıran iddia! Eğer doğruysa Aziz Başkan baba-oğul ikisini birden yollar

Bomba iddia! Doğruysa Aziz Başkan baba-oğul ikisini birden yollar
Hem bilim insanı hem sporcuydu! 25 yaşında gelen acı haber

Hem bilim insanı hem sporcuydu! Acı haberi geldi

Milyonları ilgilendiren 2027 bütçesi açıklandı! İşte dikkat çeken rakamlar

Milyonları ilgilendiren 2027 bütçesi açıklandı