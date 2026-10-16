Bolu Mudurnu'da hafif ticari araç tıra çarptı, sürücü yaralandı

Bolu Mudurnu'da hafif ticari araç tıra çarptı, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, Bolu-Nallıhan kara yolunda hafif ticari aracın önünde ilerleyen tıra çarpması sonucu sürücü yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken, hafif yaralanan sürücü Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Bolu- Nallıhan kara yolunda seyreden U.Y. idaresindeki 35 BDH 910 plakalı hafif ticari araç, Dolayüz köyü mevkisinde önünde ilerleyen B.K. yönetimindeki 06 GAD 867 plakalı tıra çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan U.Y. kaza yerine gelen sağlık görevlilerince Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA