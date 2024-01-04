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Bolu Mudurnu'da 5 Evden Hırsızlık Olayı

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Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Fındıcak köyünde 5 evden hırsızlık yapılması üzerine jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Evlerde bulunan bakır ve metal malzemelerin çalındığı tespit edildi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Fındıcak köyünde 5 evden hırsızlık yapılması üzerine jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Fındıcak köyünde sahipleri tarafından dönemsel olarak kullanılan 5 evin camlarının kırıldığını fark eden köy sakinleri durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine köye gelen ekipler, evlerde bulunan bakır ve metal malzemelerin çalındığını tespit etti.

Hırsızlığı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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