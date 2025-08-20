Bolu Mengen'de Orman Yangını Çıktı
Bolu'nun Mengen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyor ve çevre illerden su tankeri takviyesi isteniyor.
Bolu'nun Mengen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.
Kıyaslar köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Çevre illerden de su tankeri takviyesi istenirken, Mengen-Devrek kara yolu tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel