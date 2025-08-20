Bolu Mengen'de Orman Yangını Çıktı

Bolu Mengen'de Orman Yangını Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Mengen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyor ve çevre illerden su tankeri takviyesi isteniyor.

Bolu'nun Mengen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

Kıyaslar köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Çevre illerden de su tankeri takviyesi istenirken, Mengen-Devrek kara yolu tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
Edin Dzeko'dan Türkiye için flaş sözler

Edin Dzeko'dan Türkiye için flaş sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nuray Sayarı, eşiyle arasındaki yaş farkı iddialarına son noktayı koydu

Eşiyle arasındaki yaş farkı iddialarına son noktayı koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.