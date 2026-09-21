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Bolu Mengen'de baba-oğul cinayeti şüphelisi 38 gün sonra ormanda yakalanıp tutuklandı

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Bolu Mengen'de baba-oğul cinayeti şüphelisi 38 gün sonra ormanda yakalanıp tutuklandı
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Bolu'nun Mengen ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu baba ve oğlunu tüfekle öldüren şüpheli, 38 gün sonra Gökçesu beldesi yakınlarındaki ormanda yakalandı. Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

BOLU'nun Mengen ilçesinde, 'arazi anlaşmazlığı' nedeniyle husumetli olduğu Tayfun Muhammed Sönmez ile babası Tahsin Sönmez'i tüfekle vurarak öldüren Ramazan Çelik, saklandığı ormanda 38 gün sonra yakalandı. Çelik, tutuklandı.

Olay, 13 Ağustos'ta, Mengen ilçesi Gökçesu beldesi Hürriyet Mahallesi Sağlık Caddesi'nde meydana geldi. Ramazan Çelik ile husumetli olduğu Tayfun Muhammed Sönmez ve babası Tahsin Sönmez, 'arazi anlaşmazlığı' nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Çelik, yanında getirdiği tüfekle, baba ve oğluna ateş etti. Tahsin Sönmez ve oğlu, yaralanıp yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kontrollerde baba ve oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

TUTUKLANDI

Öte yandan, olaydan sonra kaçan şüpheli Ramazan Çelik'i yakalama çalışması başlatıldı. Çalışmalarda Çelik'in, Mengen ilçesi Gökçesu beldesi Karakaya köyü yakınlarında ormanda saklandığı belirlendi. Dün gece gerçekleştirilen operasyonla da Çelik, 38 gün sonra, saklandığı ormanda jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Mengen Adliyesi'ne sevk edilen Çelik, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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