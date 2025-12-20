Haberler

Bolu'da arazi aracı ile çarpışan 3 tekerlekli elektrikli aracın sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Bolu'nun Mengen ilçesinde bir arazi aracı ile 3 tekerlekli elektrikli araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli aracın sürücüsü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde, arazi aracı ile çarpışan 3 tekerlekli elektrikli aracın sürücüsü yaralandı.

Mengen'den Eskipazar istikametine seyreden N.U. idaresindeki 06 UMN 59 plakalı arazi aracı ile karşı istikamette ilerleyen M.P'nin kullandığı 3 tekerlekli elektrikli araç çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan elektrikli araç sürücüsü ağır yaralandı.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Varol Varlık - Güncel
