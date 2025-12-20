Bolu'da arazi aracı ile çarpışan 3 tekerlekli elektrikli aracın sürücüsü yaralandı
Bolu'nun Mengen ilçesinde bir arazi aracı ile 3 tekerlekli elektrikli araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli aracın sürücüsü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Bolu'nun Mengen ilçesinde, arazi aracı ile çarpışan 3 tekerlekli elektrikli aracın sürücüsü yaralandı.
Mengen'den Eskipazar istikametine seyreden N.U. idaresindeki 06 UMN 59 plakalı arazi aracı ile karşı istikamette ilerleyen M.P'nin kullandığı 3 tekerlekli elektrikli araç çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan elektrikli araç sürücüsü ağır yaralandı.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Varol Varlık - Güncel