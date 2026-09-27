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Bolu Kıbrıscık'ta Karacaören mevkisinde orman yangını çıktı, ekipler müdahale ediyor

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Bolu Kıbrıscık'ta Karacaören mevkisinde orman yangını çıktı, ekipler müdahale ediyor
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Bolu'nun Kıbrıscık ilçesine bağlı Karacaören köyü mevkisinde saat 19.00 sıralarında orman yangını çıktı. Bölgeye itfaiye ve orman işletme şefliğinden arazözler sevk edilirken Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden takviye ekipler de yönlendirildi; müdahale sürüyor.

BOLU'nun Kıbrıscık ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Kıbrıscık ilçesine bağlı Karacaören köyü mevkisinde çıktı. Ormandan yükselen alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme şefliğinden arazözler sevk edildi. Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden de takviye olarak ekipler yönlendirildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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