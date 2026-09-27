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Bolu Kıbrıscık'ta 55 gönüllünün katıldığı tatbikatta yaralılar kurtarıldı

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Bolu Kıbrıscık'ta 55 gönüllünün katıldığı tatbikatta yaralılar kurtarıldı
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Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde düzenlenen 5'inci Ulusal Doğada Arama Kurtarma Tatbikatı'nda ekipler, kanyondaki zorlu bölgede yaralıları kurtardı. 11 arama kurtarma derneğinden 55 gönüllünün katıldığı tatbikatta yaralılar, halatla bağlanan sedyelerle sağlık ekiplerine taşındı.

BOLU'nun Kıbrıscık ilçesinde düzenlenen tatbikatta görev yapan ekipler kanyondaki zorlu bölgede yaralıları kurtardı. Ekipler kanyonda sedyeleri halatla bağlayarak sağlık ekibinin bulunduğu bölgeye taşıdı.

İlçeye bağlı Dokumacılar Köyü mevkisinde bulunan kanyonda 5'inci Ulusal Doğada Arama Kurtarma Tatbikatı düzenlendi. Köroğlu Arama Kurtarma Derneği öncülüğünde düzenlenen tatbikata 11 arama kurtarma derneğinden 55 gönüllü arama kurtarma ekibi katıldı. Tatbikata ayrıca UMKE, JAK ve AFAD ekipleri de destek verdi. Tatbikatta ekipler senaryo gereği kayalıklardan ve tehlikeli dar geçitlerden oluşan kanyonda düşerek yaralanan kişilere müdahale edildi. Zorlu alana giren arama kurtarma ekipleri yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Yaralılara ulaşan ekipler sedyeleri halatlarla bağlayarak sağlık ekiplerinin bulunduğu bölgeye taşıdı. Bazı yaralılar ise kanyonun üzerinden karşılıklı halatlar çekilerek sedye karşı tarafa taşındı. 3 gün süren tatbikat bugün yapılan son tatbikat ve eğitim çalışmaları ile sona erdi.

Köroğlu Arama Kurtarma Derneği Başkanı Hakan Esen, gerçek olaylarda doğru müdahaleler yapılmasının hayat kurtardığını belirterek, "Bu müdahalelerin doğru bir şekilde yapılabilmesi ise olağan zamanlarda gerçeğe yakın senaryolarda tatbikatlar yapmaktan geçer" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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