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Bolu Kayak Merkezindeki Yangın Soruşturmasında Gözaltılar Devam Ediyor

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangınla ilgili soruşturma kapsamındaki gözaltı sayısı artarken, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan da gözaltına alındı. Yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi raporunun tamamlanmasının ardından Erdoğan hakkında gözaltı kararı verildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Erdoğan'ın işlemleri devam ediyor.

Süreç

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta yangın çıkmış, 78 kişi hayatını kaybetmişti.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 31 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İtfaiye Müdür vekili Kenan Coşkun'un da bulunduğu 22 şüpheli tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9'i serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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