Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren atandı. Şiire merakıyla bilinen Dağdeviren, önümüzdeki günlerde göreve başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren atandı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Müdürleri Kararnamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararında Bolu Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy merkeze çekilirken, Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ise Bolu Emniyet Müdürü olarak atandı.

Şiire merakıyla bilinen ve 3 kitabı bulunan Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, önümüzdeki günlerde göreve başlayacak.

1969 yılında Kırşehir'in Kaman ilçesinde dünyaya gelen Dağdeviren, ilk ve ortaokulu Kırşehir'de tamamlayarak, 1983 yılında Polis Koleji'ne girdi. Ercan Dağdeviren, 1987 yılında Polis Koleji'nden, 1991 yılında Polis Akademisi'nden mezun oldu. Yüksek Lisansını Elazığ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamlayan Dağdeviren, evli ve 3 çocuk babasıdır. - BOLU