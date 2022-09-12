Bolu haberleri | Bolu Dağı'nda sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi azaldı Güncel Haberler Bolu haberine göre Bolu Dağı D-100 karayolu geçişi Kara yolunda etkili olan sis Bolu Dağı'nda sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi azaldı DÜZCE - D-100 kara yolunun Bolu Bağı geçişinde sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Bolu Dağı D-100 karayolu geçişi Kara yolunda etkili olan sis Bolu Dağı'nda sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi azaldı DÜZCE - D-100 kara yolunun Bolu Bağı geçişinde sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Öğle saatlerinden itibaren yolun Karanlıkdere, Bakacak ve Elmalık mevkilerinde etkisini artıran sis, ulaşımı aksattı. Sağanağın da aralıklarla etkisini gösterdiği bölgede, sürücüler dikkatli seyrediyor. Sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Karayolları ve trafik ekipleri, sürücülerden trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi. Güncel Kaynak: AA / Murat Ataseven Toros Dağları Bolu Güncel Haberler

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