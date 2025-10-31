Haberler

Bolu Grand Kartal Otel Davasında Adalet Arayışı Sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'daki Grand Kartal Otel yangınında 78 kişinin hayatını kaybettiği davanın üçüncü duruşmasında avukat Yüksel Gültekin, savcılığın ceza talebine tepki gösterdi. Gültekin, adaletin yerini bulması için gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

Bolu'daki yangın faciasına ilişkin davanın 3'üncü duruşmasında 4'üncü gün (4)

Bolu'da, 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel davasında, mahkemenin karar öncesi verdiği arada, yangında ailesinden 8 kişiyi kaybeden avukat Yüksel Gültekin, mahkeme salonu dışında gazetecilere açıklama yaptı. Savcılığın Emine Ergül ve kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu hakkında 'Bilinçli taksir' suçundan ceza talebinde bulunmasına tepki gösteren Gültekin, "Maalesef savcılık, bu 3'üyle ilgili 'olası kast'tan değil, 'bilinçli taksir'den cezalandırma istedi. Şimdi kamuoyuna soruyorum; bugün ortaya çıkan gibi Emine Ergül'ün daha önce verdiği yüzlerce röportajı var. İşte 24 saat nasıl çalıştıklarını, nasıl ayakta tuttuklarını anlatan röportajları var. Biz bu 30 saniyelik videoyu mahkemede izlettirmek istedik. Çünkü bu dava yalnızca bir dava değil. Bu dava, 78 canın hesabının sorulduğu, Türkiye'ye örnek teşkil etmesi gereken, adil bir karar verilmesi gereken bir dava. Fakat maalesef, sanık vekillerine saatlerce kesmeden söz hakkı tanıyan mahkeme, 30 saniye bu görüntünün dinlenmesine tahammül edemedi. Niye? Kamuoyunda etki oluşturacak diye. Kamuoyunda etki oluşturmadan, sessizce, cezasız verilecek bir kararı biz kabul eder miyiz? Neticede biz adil bir karar istiyoruz" diye konuştu.

'BAKANLIK PERSONELİ DE 'OLASI KASTLA ÖLDÜRME'DEN YARGILANMALI'

Avukat Gültekin, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve yerel idare personeli hakkında da 'Olası kastla öldürme' kapsamında işlem yapılması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Kültür ve Turizm Bakanlığı personelinin de 'Olası kast' ile yargılanması gerektiğiyle ilgili mahkeme kararı var. Şimdi bu halde basit, sabit; dönecek dolaşacak, Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi'ne gidecek. Biz bugün bir talepte daha bulunduk sayın mahkemeden. Dedik ki, bu karardan savcının haberi yok. Haberi olsa, mütalaada değişiklik yapması lazım. Yarın savcı da incelesin, sanık vekilleri de incelesin, kendi müvekkilleriyle ilgili de değişiklik olacak. Biz de inceleyelim. Sayın mahkeme bu talebimizi reddetti. Bu acelecilikle, bu yangından mal kaçırmayla adil bir karar çıkmaz. Tekrar söylüyorum; eğer Emine'yle ilgili, kızlarla ilgili olası kast değil de bu personelle ilgili başka bir şeyden çıkarsa, işte o zaman, astığım pankarttaki gibi 'Adalet yerini bulsun, bırakın koparsa kıyamet kopsun.' Bir an önce, pazartesi günü bu Kültür ve Turizm Bakanlığı personelinin gözaltına alınması ve sorgulanmasıyla ilgili taleplerimi yenileyeceğim. Bir aydan beri diğer meslektaşların taleplerine cevap verilmemiş, bu talepleri yenileyeceğim. O hususu karardan önce yapmak istiyorum. Çünkü bu karar, normal, basit bir mahkeme kararı değil. Bu karar, kamuoyunun hassasiyetle takip ettiği bir karar. İki hususun altını çizmek istedim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kartalkaya davasında karar çıktı! Halit Ergül dahil 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kartalkaya davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
PFDK, bahisçi hakemlerin cezalarını açıkladı

Bahisçi hakemlerin cezaları açıklandı! 149 ismin hakemliği bitti
Kartalkaya davasında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'e çifte ceza

Kartalkaya davasında belediye başkan yardımcısına çifte ceza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum

Kulislerde gündem Bahçeli! AK Partili isim ilk kez bu ifadeyi kullandı
Siirt'te aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı: 2 ölü, 3 yaralı

Aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı
Türkiye'de yıllar sonra 2 vaka görüldü! Tedavisi yok, komaya götürüyor

Türkiye'de yıllar sonra 2. vaka! Tedavisi yok, komaya götürüyor
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Ağlayarak zor günler geçirdiğini duyuran Nagihan Karadere'den yeni açıklama

Ağlayarak zor günler geçirdiğini söylemişti! Yeni haber geldi
Bülent Şakrak'tan sevgilisine romantik doğum günü mesajı

Bülent Şakrak'tan 16 yaş küçük sevgilisine aşk dolu paylaşım
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
Oturma odasında eşini vahşice katletti

Kadın cinayetleri bitmiyor! Eşini oturma odasında vahşice katletti
Bahçeli'yi ziyaret eden Feti Yıldız'dan manidar cuma mesajı

Bahçeli'yi ziyaret eden MHP'nin ağır topundan manidar cuma mesajı
Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı

Nefes darlığı şikayetiyle gitti, sonuç 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.