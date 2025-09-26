Bolu Göynük'teki Yangın Kontrol Altına Alındı
Bolu'nun Göynük ilçesinde Arıkçayırı köyü yaylasındaki otluk alanda çıkan yangın, hızlı müdahale ile söndürüldü. Bölgeye itfaiye ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.
Bolu'nun Göynük ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Arıkçayırı köyü yaylası mevkisindeki otluk alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ve yangın söndürme helikopteri ile itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın, büyümeden söndürüldü.
Kaynak: AA / Elif Sarıhan - Güncel