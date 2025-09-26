Bolu Göynük'teki Yangın Kontrol Altına Alındı

Bolu'nun Göynük ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Arıkçayırı köyü yaylası mevkisindeki otluk alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ve yangın söndürme helikopteri ile itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın, büyümeden söndürüldü.