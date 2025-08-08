Bolu Göynük'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bolu'nun Göynük ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle büyümeden söndürüldü. İtfaiye ekipleri ve helikopterler olay yerine yönlendirilerek yangın kontrol altına alındı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle büyümeden söndürüldü.

Tekirler köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ve helikopter yönlendirildi.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu daha fazla büyümede söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA / Elif Sarıhan - Güncel
