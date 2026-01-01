Bolu'da yoğun kar yağışı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede, ekipler yolun temizlenmesi ve araçların kaldırılması için çalışmalara devam ediyor.
ÇOK SAYIDA ARAÇ YOLDA KALDI
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı. Bu araçlar nedeniyle güzergahlarda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekipler, yolun temizlenmesi ve araçların yoldan kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Haber: Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMEN/BOLU,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel