Bolu'da yoğun kar yağışı

Güncelleme:
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede, ekipler yolun temizlenmesi ve araçların kaldırılması için çalışmalara devam ediyor.

ÇOK SAYIDA ARAÇ YOLDA KALDI

Haber: Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMEN/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
