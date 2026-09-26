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Bolu Dörtdivan'da saman balyası yangınında traktör ve römork kullanılamaz hale geldi

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Bolu Dörtdivan'da saman balyası yangınında traktör ve römork kullanılamaz hale geldi
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Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde saman balyalarının bulunduğu alanda çıkan yangında traktör ve römorku kullanılamaz hale geldi. Dörtdivan İtfaiye Amirliği ile Dörtdivan Orman İşletme ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevredeki ev ve samanlıklara sıçramadan kontrol altına alındı.

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde saman balyalarının bulunduğu alanda çıkan yangında traktör ve römorku kullanılamaz hale geldi.

Çitler Mahallesi'nde ev ve samanlıklara yakın alandaki saman balyalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Dörtdivan İtfaiye Amirliği ekipleri ile Dörtdivan Orman İşletme ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle çevredeki ev ve samanlıklara sıçramadan kontrol altına alınan yangında traktör ve römorku ile saman balyaları kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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