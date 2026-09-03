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Bolu'da Yükümlüler Okulları Yeni Eğitim Yılına Hazırladı

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BOLU’da denetimli serbestlik yükümlüsü 12 kişi, kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılma zorunlulukları kapsamında 4 okulun boya ve temizlik işlerini yaparak yeni eğitim öğretim dönemine hazırladı.

BOLU'da denetimli serbestlik yükümlüsü 12 kişi, kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılma zorunlulukları kapsamında 4 okulun boya ve temizlik işlerini yaparak yeni eğitim öğretim dönemine hazırladı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, denetimli serbestlik yükümlüsü 12 kişi, İzzet Baysal Halk Eğitim Merkezi'nde açılan boyacı kursuna katıldı. 222 saatlik eğitimin ardından 12 kişi, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde kentteki okulların boya ve temizlik çalışmalarını yaptı. Karaköy İlkokulu, Koç İlköğretim Okulu, Şehit Nihat İlgen Ortaokulu ile Halk Eğitim Merkezi'nin yeni binalarının iç kısımları tamamen boyanıp temizlenerek yeni eğitim öğretim dönemine hazır hale getirildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Bolu Denetimli Serbestlik Müdürü Hacı İmrağ ve beraberindekiler, Çıkınlar Mahallesi'nde bulunan Şehit Nihat İlgen Ortaokulu'na giderek çalışmaları inceledi.

Haber-Kamera: Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMEN/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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