Bolu Dağkent'te park halindeki TIR'da çıkan yangın yandaki TIR'a sıçradı

BOLU'da park halindeki TIR'da çıkan yangın yanında bulunan diğer TIR'a sıçradı. Bir TIR'ın çekici kısmı tamamen yanarken, diğer TIR'ın da bir bölümü yanarak hasar gördü.

Olay, gece yarısı sıralarında Dağkent Mahallesi 2'inci etap TOKİ konutlarında meydana geldi. Binaların önündeki açık alanda park halinde bulunan 14 ADZ 107 plakalı TIR'ın çekici kısmında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin sardığı TIR'da devam eden yangın yanında bulunan 34 ETZ 321 plakalı diğer TIR'a sıçradı. İtfaiye ekipleri alev alev yanan iki TIR'ı söndürmek için çalışma başlattı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yan yana bulunan üçüncü TIR'a sıçramadan söndürüldü. Yangında 14 ADZ 107 plakalı TIR'ın çekici kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, diğer TIR'ın ise çekici kısmının bir bölümü yanarak hasar gördü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı