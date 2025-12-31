Haberler

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis
Güncelleme:
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle D-100 kara yolu, ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Polis ekipleri, İstanbul ve Ankara yönüne giden ağır araçları geri döndürmekte, ayrıca Anadolu Otoyolu'nda bir TIR'ın yol kapatması nedeniyle geçişler engelleniyor.

BOLU DAĞI, AĞIR TONAJLI ARAÇLARA KAPATILDI

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle D-100 kara yolu, ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Polis ekipleri, İstanbul yönüne giden ağır tonajlı araçları Bolu Elmalık Kavşağı'ndan, Ankara yönüne gidenleri de Kaynaşlı Kavşağı'ndan geri döndürüyor. Ayrıca Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde bir TIR'ın makaslayarak yolu kapatması nedeniyle sürücülerin, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinden Bolu Dağı istikametine geçişlerine izin verilmiyor.

