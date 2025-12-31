Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis

BOLU DAĞI, AĞIR TONAJLI ARAÇLARA KAPATILDI

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle D-100 kara yolu, ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Polis ekipleri, İstanbul yönüne giden ağır tonajlı araçları Bolu Elmalık Kavşağı'ndan, Ankara yönüne gidenleri de Kaynaşlı Kavşağı'ndan geri döndürüyor. Ayrıca Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde bir TIR'ın makaslayarak yolu kapatması nedeniyle sürücülerin, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinden Bolu Dağı istikametine geçişlerine izin verilmiyor.

Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMEN-Musa KESKİN/BOLU,