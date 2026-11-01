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Bolu Dağı Tüneli viyadüklerinde cip ve 2 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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Bolu Dağı Tüneli viyadüklerinde cip ve 2 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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Bolu Dağı Tüneli viyadükler mevkisi İstanbul istikametinde cip ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Yaralanan 2 kişi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, ulaşım araçların kaldırılması sonrası normale döndü.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde cip ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bolu Dağı Tüneli viyadükler mevkisi İstanbul istikametinde cip ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık personelince yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılması sonrası normale döndü.

Kaynak: AA
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