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Bolu Dağı Tüneli ve D-100 Karayolu'nda Sis Etkisi

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Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sürücüler yavaş ilerliyor ve yetkililer uyarılarda bulunuyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkili oldu.

İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Düzce ve Bolu kesimlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler ile D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde yer alan Karayolları Kavşağı, Seymenler, Karanlıkdere, Bakacak ve Bıçkıyanı mevkilerinde sürücüler yavaş ilerledi.

Yer yer görüş mesafesinin 30 metreye düştüğü bölgede polis, jandarma ve Karayolları ekipleri, sürücüleri hız sınırlarına uymaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyardı.

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Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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