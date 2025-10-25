Bolu Dağı Tüneli'nde Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde otomobilin bariyere çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Otoyolda dün akşam saatlerinde İstanbul yönüne seyreden Z.O. yönetimindeki 06 KZG 70 plakalı otomobilin, Bolu Dağı Tüneli çıkışında 4. viyadük mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptığı kazada yaralanan Lütfiye Ortahüner, tedavi altına alındığı Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan sürücü Z.O. ve otomobildeki Y.O'nun ise tedavisi devam ediyor.