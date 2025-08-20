Bolu Dağı Tüneli'nde Kamyon Devrildi, Otoyol Yeniden Açıldı
Anadolu Otoyolu'nda devrilen asfalt yüklü kamyon nedeniyle kapalı kalan İstanbul istikameti, gerekli müdahalelerin ardından ulaşıma açıldı. Olay yerinde jandarma, sağlık, itfaiye ve karayolları ekipleri çalıştı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde asfalt yüklü kamyonun devrilmesi sonucu kapanan yolun İstanbul istikametinde ulaşım sağlanmaya başladı.
Otoyolun İstanbul istikameti 1. viyadük mevkisinde, Mehmet Y. idaresindeki 06 CKH 629 plakalı asfalt yüklü kamyon devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Ulaşım, Abant kavşağından D-100 kara yoluna yönlendirildi.
Ekiplerce, kamyonun vinç yardımıyla yoldan kaldırılması ve dökülen asfaltın temizlenmesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel