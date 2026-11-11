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Bolu Dağı Tüneli'nde hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

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Bolu Dağı Tüneli'nde hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü
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Bolu Dağı Tüneli'nde Ankara yönünde seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında araçta hasar oluşurken ulaşım bir süre aksadı, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu Dağı Tüneli'nde seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Ankara yönünde seyir halinde olan Y.S.N. yönetimindeki 34 BL 3666 plakalı hafif ticari araçtan dumanlar yükselmeye başladı. Yangını fark eden sürücü, aracı sağ şeride çekerek durdurdu ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu. Yolda bir süre aksayan ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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