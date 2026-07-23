Bolu Dağı'nda Yağmur ve Sis Etkili Oldu

BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde yağmur ve sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye düştü.

Ankara ile İstanbul arasındaki önemli geçiş güzergahı olan Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde, sabah saatlerinden itibaren hafif yağmur etkili oldu. Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde yağmurla birlikte sis de görüldü. Sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü. Sürücüler sis nedeniyle yolda yavaş ilerledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı