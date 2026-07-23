Haberler

Bolu Dağı'nda Yağmur ve Sis Etkili Oldu

Bolu Dağı'nda Yağmur ve Sis Etkili Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu Dağı D-100 kara yolunda sabah saatlerinde yağmur ve sis etkili oldu. Görüş mesafesi 30 metreye düşünce sürücüler yavaş ilerledi.

BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde yağmur ve sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye düştü.

Ankara ile İstanbul arasındaki önemli geçiş güzergahı olan Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde, sabah saatlerinden itibaren hafif yağmur etkili oldu. Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde yağmurla birlikte sis de görüldü. Sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü. Sürücüler sis nedeniyle yolda yavaş ilerledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı

Eski valinin telefonu incelendi, Ankara'da gözaltılar art arda geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babası evliliğe karşı çıkmıştı! İsmail Yüksek'in eşinden dikkat çeken hamle

Babası evliliğe karşı çıkmıştı! İsmail Yüksek'in eşinden dikkat çeken hamle
ABD'yi sarsan katliam! Etiyopyalı göçmen otopark tartışmasında 3 kişiyi öldürdü

Ülkeyi sarsan göçmen dehşeti! Kadın erkek demeden kurşun yağdırdı
Savaşta yeni perde! ABD ilk kez B-1B bombardıman uçaklarını sahaya sürdü

Bu kez dönüşü yok! Savaştaki en güçlü kozlarını sahaya sürdüler
Sapık milyarder ölmedi mi? 'Jeffrey' diye seslenince paniğe kapılıp gaza bastı

Öldü denilen isme benzetti, adını seslenince panikle gaza basıp kaçtı
Avukatından çarpıcı iddia: Yazıcıoğlu'nun ölümünde Enver Altaylı'nın parmağı var

Ses getirecek iddia: Yazıcıoğlu'nun ölümünde onun parmağı var
Gazeteciye restoranda kanlı infaz! Kahvaltı yaparken öldürdüler

Gazeteciye restoranda kanlı infaz
Dünya Kupası Galatasaray'a yaradı

Dünya Kupası Galatasaray'a yaradı! Kasa doldu