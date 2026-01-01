Haberler

Bolu Dağı'nın Ankara istikameti ağır tonajlı araçların geçişine açıldı

Güncelleme:
Yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatılan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi, karayolları ekiplerinin yaptığı kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla yeniden ulaşıma açıldı. Sürücüler, kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların ulaşımına kapatılan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi Ankara istikametinde ulaşım normale döndü.

Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan güzergahlardan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışının ardından karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde oluşturulan polis noktasından itibaren ağır tonajlı araçların ulaşımına kapatılan Ankara istikameti, çalışmaların tamamlanmasıyla araçların geçişine tekrar açıldı.

Trafik ekipleri, Bolu Dağı geçidini kullanacak sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli seyretmeleri konusunda uyararak, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
