Otoyolda tartıştığı sürücüyü darbetti, o anlar kamerada
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı mevkisinde trafikte tartışan cip sürücüsü, otomobil sürücüsünü yumruklayıp boğazını sıktı. Olay cep telefonuyla kaydedildi.
Olay, sabah saatlerinde Kurban Bayramı tatili dönüşü nedeniyle trafik yoğunluğunun yaşandığı Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkisinde meydana geldi. 34 UC 4257 plakalı cip sürücüsü, trafikte tartıştığı bir otomobilin sürücüsünün önünü kesip, aracından indi. Cip sürücüsü, otomobil sürücüsüne yumruk atıp, boğazını sıktı. Bu sırada eşine yapılan saldırıyı önlemeye çalışan kadın da elinden yaralandı. Çevrede bulunan diğer sürücülerin müdahalesiyle cip sürücüsü, aracına bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı. Otomobil sürücüsü ve eşi, jandarma karakoluna giderek şikayetçi oldu. Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.