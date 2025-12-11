Bolu Dağı'nda yağmur ve sis etkili oldu

BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde yağmur ve sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sis etkili oldu. Bolu Dağı'nın Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü. Sürücüler, araçlarıyla düşük hızda ilerlemek zorunda kaldı.