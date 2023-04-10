BOLU DAĞI'NDA SİS ETKİLİ OLDU

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş uzaklığı, yer yer 20 metreye kadar düştü.

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş uzaklığı, yer yer 20 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde sis etkili oldu. Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde yoğunlaşan sis nedeniyle yol kenarlarındaki sis ışıkları yakıldı. Görüş uzaklığının yer yer 20 metreye düştüğü yolda sürücüler, araçlarıyla düşük hızda güçlükle ilerleyebildi. Sisin, öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Bölgede ayrıca hafif şekilde yağmur yağışı da etkili oldu.