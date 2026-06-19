Bolu'da su kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde su kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

D-100 kara yolundan Ankara istikametine seyreden İ.B. idaresindeki 81 BC 670 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karanlıkdere mevkisinde yol kenarındaki su kanalına düştü.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobildeki 3 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından BAİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.