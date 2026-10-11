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Bolu Dağı'nda motoru alev alan yolcu otobüsü yandı, yolcular tahliye edildi

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Bolu Dağı'nda motoru alev alan yolcu otobüsü yandı, yolcular tahliye edildi
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkisinde, Osmaniye-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsünde motor kısmında yangın çıktı. Sürücü otobüsü emniyet şeridine çekerek yolcuları tahliye etti; itfaiyenin söndürdüğü otobüs kullanılamaz hale geldi, yolcular başka otobüsle devam etti.

BOLU'da, Anadolu Otoyolu'nda motor kısmında alev alan yolcu otobüsü yandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkisindeki viyadüklerin İstanbul yönünde seyreden, Osmaniye-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsünde, saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Sürücü, otobüsü emniyet şeridine çekerek yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlerin sardığı otobüs, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Tamamen yanan yolcu otobüsü, kullanılamaz hale geldi. Yolcular, aynı firmaya ait farklı bir otobüsle yollarına devam etti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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